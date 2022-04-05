Париж, 5 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил украинским властям, что в их распоряжении находится «оперативная поддержка Франции в расследовании военных преступлений», передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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Эрик Дюпон-Моретти заявил, что предлагает министру юстиции Украины и генеральному прокурору Украины оперативную поддержку со стороны Франции.

«Доказательства должны быть собраны. Правосудие должно свершиться», — заявил министр юстиции Франции.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «очевидно, что существуют очень явные признаки военных преступлений» на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов.