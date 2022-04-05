Москва, 5 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Вопросы санкций, ценовая политика и импортозамещением станут основными в ходе ежегодного отчета правительства России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы обратились с просьбой провести отчет в этом году за предыдущий год раньше. Для нас важно, особенно в нынешней ситуации — ситуации с санкциями, с вызовами, обсудить вопросы, связанные и с ценовой политикой, и с импортозамещением, и со многими другими темами, которые волнуют людей», — отметил Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он обратил внимание на огромный интерес к отчету правительства.

«Мы вопросы попросили присылать в Государственную думу. На сегодняшний день около 38 тыс. вопросов поступило через разные средства коммуникации. Вы знаете, что каждая фракция направила свои вопросы в правительство. Профильные комитеты также обозначили свою позицию», — сказал спикер Госдумы.

«Исходим из того, что у всех фракций будет возможность задать свои вопросы, выступить представителям фракций. Но и конечно все ждут вашего выступления, потому что это не только отчет за прошлый год, но и как правильно вы сказали, сейчас волнует людей ситуация сегодняшнего дня, а это вопросы самого разного порядка», — подчеркнул он.

В Госдуме считают, что проблемы следует обсуждать открыто и чувствуют свою совместную с правительством ответственность за происходящее в стране, отметил также Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодный отчет правительства о деятельности, а также о планах работы состоится в Госдуме 7 апреля.

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