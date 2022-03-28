Москва, , 18:07 — REGNUM Основной удар санкциями недружественные страны наносят по населению России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») по итогам заседания комитета с участием главы Минфина Антона Силуанова.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сегодня все вопросы были связанны с тем, как, что должно сделать государство, правительство, Государственная дума, чтобы не позволить нанести удар по людям, по гражданам нашей страны. Маски сброшены, уже никто и не скрывает, что основной удар наносится по населению, по гражданам нашей страны», — заявил Макаров.

Взаимодействие между всеми ветвями власти, прежде всего, правительством и Госдумой стало основным предметом обсуждения, также обсуждались приоритеты и формирование бюджетной политики, отметил глава Минфина Силуанов.

«Было много вопросов касательно приоритетов расходной части (бюджетной системы), касательно изменений налогового законодательства. Все эти вопросы мы намерены совместно решать с парламентом, причем делать это быстро, оперативно с тем, чтобы они давали результат для экономики и для людей», — сказал министр.

Ежегодный отчет правительства России перед Госдумой состоится 7 апреля. Перед отчетом профильные министры встречаются с депутатами в рамках работы комитетов.