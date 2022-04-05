Луганск, 5 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Свыше 2,5 тыс. возможных взрывов предотвратили сапёры Луганской Народной Республики (ЛНР) за время специальной военной операции России в Донбассе. Об этом глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов рассказал 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что процесс разминирования проходит довольно тяжело, так как «очень много сплошного минирования».

«На данный момент инженерно-саперными подразделениями МЧС ЛНР совместно с подразделениями народной милиции обезврежено более 2,5 тыс. единиц взрывоопасных предметов», — сказал Кацавалов и уточнил, что речь идёт в том числе об освобождённых от украинских сил территориях.

Кроме того, разминировано 25 км территории вдоль линий электропередач, обследовано 63 км железных дорог.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР проинформировали о потерях в рядах украинских силовиков.

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