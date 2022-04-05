Луганск, , 10:24 — REGNUM Вооружённые формирования Украины понесли потери в боях на территории Луганской Народной Республики. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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В милиции рассказали, что за сутки украинские силовики потеряли 20 человек личного состава, два БТР, три единицы автотехники.

При этом украинские войска продолжили обстрелы гражданских объектов республики, в том числе с применением РСЗО «Град» и артиллерийских орудий.