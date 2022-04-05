Москва, 5 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Ситуация в украинской Буче похожа на Глайвицкую провокацию, или операцию «Консервы», считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

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«Гораздо больше похоже на другой исторический эпизод, послуживший формальным поводом для начала Второй мировой войны — на Глайвицкую провокацию, или операция «Консервы»: инсценировку нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, проведённая СС 31 августа 1939 года», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Как пошли события дальше в 1939 году, все прекрасно знают, но сегодня масштабы манипуляции общественным сознанием превышают даже возможности Рейха: кадры и комментарии к ним разлетаются в секунды, а функционирующая демократия становится способом уйти от личной ответственности — все делается исключительно «по просьбам трудящихся», указал сенатор.

«Никто не наказан за обман с «пробиркой Колина Пауэлла», никто не осужден за атаки на мирное население в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии… Но сегодня «двухминутки ненависти» стали главным мотивом для действий политиков. Не будем забывать, что Гитлер был избран демократическим путем», — добавил парламентарий.