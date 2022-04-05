Джакарта, 5 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

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Ограничения по коронавирусу продлят в период с 5 по 18 апреля 2022 года.

Продление действий ограничений предусмотрено в указе министра внутренних дел от 2022 года о введении ограничений на деятельность сообщества, вызванного коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный австралийским аналитическим центром Lowy Institute, показывает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман является самым популярным мировым лидером в Индонезии.