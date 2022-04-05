Донецк, 5 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины оставили без энергоснабжения 4800 абонентов. Об этом 5 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что в результате обстрелов украинских войск оказались обесточены 55 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения находятся 4800 абонентов.

В Министерстве угля и энергетики ДНР проинформировали, что ремонтно-восстановительные работы смогут начаться, когда позволит обстановка.