Мариуполь, ДНР, 5 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Перед взрывом в театре в Мариуполе украинские военнослужащие вывезли из здания своих родственников. Об этом сообщил мужчина, выживший при взрыве театра.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Видеозапись, на которой участник событий рассказывает о произошедшем, опубликовала Народная милиция ДНР.

По его словам, первое время в театре находились около 2 тыс. человек. Когда линия фронта приблизилась, сначала в здание прилетела небольшая мина калибром около 80 мм. 16 марта произошёл взрыв, во время которого мужчину «выкинуло вместе с кирпичами», в результате он получил ранение, его сына, спавшего на балконе второго этажа, придавило дверью, осколки прошли рядом, молодому человеку удалось выбраться.

«А маму мы не нашли…» — сказал пострадавший.

По его словам, некоторые украинские военные привезли в здание театра свои семьи, а после вывезли, из-за чего у остальных, кто находился в укрытии, появился страх. Гражданских не выпускали на улицу, рассказывая, что вне помещений их могут расстрелять.

Перед взрывом двое украинских военных осматривали здание, поднимались наверх, фотографировали.

В какой-то момент украинские военные уехали от здания театра в соседний двор и начали выпускать мины, а после уехали. Сам взрыв, по его мнению, мог быть подготовлен и подстроен.