Париж, , 09:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже, сообщили 5 апреля французские СМИ.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По информации изданий, посла России уведомили о решении выслать из Франции группу российских дипломатов. Ранее указывалось, что Париж планирует выслать 35 человек с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, также российских дипломатов планируют выслать ряд других стран Евросоюза.