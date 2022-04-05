Париж, 5 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов, передает BFM TV.

France.mid.ru Алексей Мешков

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Во Франции пояснили, что посол России вызван на набережную Орсе во вторник, 5 апреля, чтобы получить уведомление о высылке дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности» Франции.

Напомним, Франция объявила о намерении выслать со своей территории 35 российских дипломатов.