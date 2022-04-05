Париж, , 09:34 — REGNUM Санкции Европейского союза против Российской Федерации будут усилены. Об этом 5 апреля сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По его словам, новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты уже завтра, 6 апреля. Госсекретарь отметил, что необходимые решения уже готовятся. Ожидается, что санкции ЕС против РФ будут усилены.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия допускает полное закрытие границ с Россией при условии, что аналогичное решение примут и две другие страны прибалтики.