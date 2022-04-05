Париж, 5 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза против Российской Федерации будут усилены. Об этом 5 апреля сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты уже завтра, 6 апреля. Госсекретарь отметил, что необходимые решения уже готовятся. Ожидается, что санкции ЕС против РФ будут усилены.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия допускает полное закрытие границ с Россией при условии, что аналогичное решение примут и две другие страны Прибалтики.