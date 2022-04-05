Москва, , 09:17 — REGNUM Полётные программы в Турцию могут восстановиться к майским праздникам, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Самолет (сс) skeeze

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Она рассказала, что обсудила перспективы сотрудничества и восстановление авиасообщения между двумя странами с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

«Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полётные программы», — написала Догузова в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в апреле восстановит авиасообщение с 52 государствами.