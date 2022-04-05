Брисбен, Австралия, 5 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Большинство публичных мест в Квинсленде (северо-восток Австралии) окажутся вскоре доступны для не привитых от COVID-19 граждан. Это стало известно 5 апреля после того, как премьер-министр штата Анастейша Палащук объявила о послаблении правил, которое вступит в силу на следующей неделе, передает телеканал Nine News.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

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Премьер-министр штата Палащук объявила, что объекты гостеприимства и туризма будут открыты для «всех, независимо от их статуса вакцинации» с 1:00 14 апреля (местное время).

Таким образом, невакцинированные жители Квинсленда смогут посещать пабы, клубы, кафе и рестораны, тематические парки, казино и кинотеатры, места проведения свадеб, выставочные площадки, галереи, библиотеки, музеи и стадионы.

Тем не менее, для посещения таких уязвимых мест, как больницы, учреждения по уходу за престарелыми и инвалидами, тюрьмы, школы и детские сады, граждане должны будут предъявить QR-код.