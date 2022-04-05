Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Министерство финансов США не станет разрешать оплату в долларах по государственному долгу России с российских счетов в американских финансовых организациях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

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Американский чиновник отметил, что сегодня последний срок, когда Россия должна произвести выплаты. И начиная с сегодняшнего дня Минфин не разрешит осуществлять долларовые платежи со счетов российского правительства в финансовых институтах США, рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимодействие в рамках контроля над исполнением антироссийских санкций обсуждалось в ходе встречи заместителя министра финансов США с представителями ряда профильных немецких ведомств в Берлине.