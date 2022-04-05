Вашингтон, 5 апреля 2022, 08:53 — REGNUM Министерство финансов США не станет разрешать оплату в долларах по государственному долгу России с российских счетов в американских финансовых организациях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства.

Минфин США на купюре 10 Долларов США
Минфин США на купюре 10 Долларов США

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Американский чиновник отметил, что сегодня последний срок, когда Россия должна произвести выплаты. И начиная с сегодняшнего дня Минфин не разрешит осуществлять долларовые платежи со счетов российского правительства в финансовых институтах США, рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимодействие в рамках контроля над исполнением антироссийских санкций обсуждалось в ходе встречи заместителя министра финансов США с представителями ряда профильных немецких ведомств в Берлине.