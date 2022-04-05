Москва, 5 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Очень скоро станет известно, что действительно произошло в городе Буча под Киевом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции.

Council.gov.ru Василий Небензя

По его словам, произошедшее в Буче было «операцией под чужим флагом», которую провели киевский режим и его западные спонсоры. Вероятно, эта провокация нацелена на запугивание.

«Я думаю, что правда о том, что произошло в Буче, откроется очень скоро», — сказал Небензя.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Бучу, намекнул на возможность оправдать произошедшим любой нецивилизованный ответ. По сути, полагает Небензя, украинский лидер подтвердил, что в Киеве геноцид рассматривают в качестве методов ведения войны.

Националисты получили предлог, чтобы объявить невинных украинцев предателями и казнить их, устроить резню. Российская сторона хочет, чтобы мир за этим следил. Совет Безопасности ООН должен воспрепятствовать этой ужасной чистке, заявил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти и СМИ распространили кадры с телами людей, якобы сделанные в городе Буча Киевской области и подтверждающие «преступления» российских войск. В Минобороны России опровергли обвинения и заявили, что записи использованы для «очередной провокации». Ни один из жителей Бучи не пострадал от каких-либо действий военных РФ.

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