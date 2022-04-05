Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Страны Запада пытаются демонизировать российские Вооруженные Силы, устроив провокации в городе Буча, заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Провокация в г. Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных», — заявил он.

Антонов добавил, что ситуация обстоит на самом деле иначе: Россия оказывала гуманитарную помощь местным жителям в контролируемых войсками районах. Также российские военнослужащие регулярно предоставляли коридоры для выхода жителей Украины и иностранных граждан из зоны боевых действий.

Посол добавил, что Вашингтону следовало бы обратить внимание на преступления киевского режима и нацистских батальонов на Украине. Он указал, что именно бандеровцы открывают огонь по мирным жителям, пытают их, а также устраивают террор на подконтрольных им территориях.