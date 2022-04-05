Москва, 5 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Более 650 тонн гуманитарной помощи доставлено на Украину и в республики Донбасса силами Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

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В МЧС рассказали о поставках гуманитарной помощи жителям регионов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего было доставлено более 650 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, автоколонна с 20 тонами гуманитарной помощи Нижегородской епархии Русской православной церкви прибыла в Луганскую Народную Республику.