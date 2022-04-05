США отказались комментировать заявления о помощи России со стороны Грузии
Вашингтон, 5 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. США не могут подтвердить достоверность утверждения властей Украины о том, что Грузия помогает России обходить западные санкции. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 5 апреля заявил на регулярном брифинге для журналистов.
Обвинения в адрес Грузии «в помощи России» ранее озвучили представители Главного управления разведки министерства обороны Украины и вице-премьер Ирина Верещук.
Напомним, грузинское правительство, несмотря на сильнейшее давление оппозиции, отказывается вводить антироссийские санкции. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский распорядился отозвать из Грузии украинского посла.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Грузии выступило с заявлением, в котором категорически отрицает обвинения официального Киева в нелегальной торговле санкционными товарами с Россией.
Читайте также: Мэр Тбилиси: обвинения в тайной торговле с Россией — «вопиющая ложь»