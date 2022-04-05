Москва, 5 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 650 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«Сегодня более 650 т груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и (на) Украину», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что колонна из 60 автомобилей доставила воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, предметы первой необходимости и строительные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента с начала специальной военной операции Вооруженными силами РФ без участия украинских властей, представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста из Донецкой, Луганской Народных Республик и опасных районов Украины эвакуировано 602 106 человек, в числе которых 119 847 детей.

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