Москва, , 23:40 — REGNUM До настоящего момента с начала специальной военной операции Вооруженными силами РФ, без участия украинских властей, представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуировано 602 106 человек, в числе которых 119 847 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Гуманитарная помощь для беженцев с Донбасса Правительство Республики Алтай

Только за последние сутки эвакуировались 16 648 человек, включая 2442 ребёнка.

Госграницу России пересекли 72,8 тыс. единиц личного автотранспорта, 2805 машин – за минувшие сутки.

В регионах РФ вынужденных переселенцев принимают 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где организовано горячее питание и медицинская помощь для приезжих. Продолжается накопление гуманитарной помощи. Со 2 марта из РФ на Украину доставлено более 8,023 млн тонн гуманитарных грузов.

Наибольший вклад в оказание помощи внесли Бурятия, Татария, Архангельская, Белгородская, Московская, Курская и Ростовская области, а также Краснодарский край.

ИА REGNUM напоминает, специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля. Ежедневно продолжаются удары по военным объектам украинских нацистов и связанной с ними инфраструктуре.