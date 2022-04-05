Донецк, 5 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 7:00 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего по городу выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев Луганской и Донецкой Народных Республик.