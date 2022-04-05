Москва, 5 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Ревакцинацию назальной вакциной от COVID-19 следует проводить раз в шесть месяцев. такую рекомендацию дал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 4 апреля в беседе с ТАСС.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Специалист уточнил, что по его личному мнению, ревакцинацию назальной вакциной от коронавируса следует делать раз в полгода. Официальные рекомендации по препарату должна дать группа экспертов.

На вопрос о том, нужен ли пересмотр рекомендаций о вакцинации и ревакцинации от коронавируса в сторону увеличения интервала между прививками, Гинцбург пояснил, что существующий временной промежуток длиной в шесть месяцев остаётся оптимальным.

Напомним, Минздрав России зарегистрировал 1 апреля первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что в ближайшее время препарат может быть внесён в обновлённый список рекомендаций по вакцинации населения от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал детали ревакцинации подростков вакциной «Спутник М» от коронавируса.