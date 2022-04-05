Магадан, 5 апреля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной политики Магаданской области будет выплачивать единовременную материальную помощь семьям погибших военных в ходе спецоперации России в защиту Донбасса. Губернатор Сергей Носов подписал постановление и указ об установлении размера и порядка получения денежной выплаты из резервного фонда правительства Колымы.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

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Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Единовременная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется: военнослужащим, получившим увечье (ранение, травму, контузию), военнослужащим, награжденным государственной наградой Российской Федерации за участие в специальной военной операции, членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего).

К членам семьи военнослужащего относятся супруга, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего.

Размер регионального единовременного пособия составит: в случае гибели военнослужащего — 3 млн рублей; в случае тяжелого ранения, а также награждения военнослужащего государственной наградой «за участие в специальной военной операции» — 1 млн рублей, в случае легкого ранения — 500 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, начать выплаты семьям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, с 4 апреля поручил глава Башкирии Радий Хабиров.