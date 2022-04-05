Лондон, , 06:18 — REGNUM Власти Великобритании не вынашивают планов по поводу высылки российских дипломатов из посольства РФ в Лондоне. Об этом 4 апреля сообщило агентство PA со ссылкой на свой источник.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он пояснил, что британское правительство ранее уже высылало тех сотрудников дипмиссии России, которых признали «нежелательными персонами» после происшествия в городе Солсбери в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Corriere della Sera распространило информацию о том, что итальянские власти собираются выслать из Италии несколько десятков российских дипломатов. 4 апреля о подобных шагах объявили правительства Франции и Германии.