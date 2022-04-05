Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Министерство финансов США может не выдать разрешение России на оплату госдолга за американские доллары, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в ведомства.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что Россия 16 марта должна была погасить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. При этом российский минфин уже оплатил эти купоны 17 марта.

Минфин США указывает, что санкции против России пока позволяют российским властям осуществлять выплаты по суверенному долгу в американских долларах до истечения лицензии. Срок действия лицензии — до конца мая 2022 года. При этом источники утверждают, что после окончания лицензии минфин США может не выдать соответствующего разрешения.