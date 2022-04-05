Сеул, 5 апреля, 2022, 04:08 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 266 135 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Отмечается, что подавляющее большинство пациентов заразилось SARS-CoV-2 непосредственно на территории страны. Центр указывает, что в Южной Корее наблюдается резкий рост заболеваемости по сравнению с прошедшим днем, когда в республике подтвердили 127 190 случаев заражения коронавирусом. Тем не менее спад мог быть связан с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 14 267 401. Также за минувшие сутки в стране скончались 209 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 17 662 человека.