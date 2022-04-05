Будапешт, 5 апреля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Венгерская энергетическая компания MVM уже обсуждает с «Газпромом» покупку российского газа за рубли, заявил посол Венгрии в Москве Евгений Станиславов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

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"Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы обсуждаются», — приводит его слова РИА Новости.

При этом официальных комментариев от властей Венгрии по этому вопросу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия отказалась вводить санкции против России за проведение российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы венгерского правительства Виктора Орбана, санкции лишь приведут к резкому ухудшению экономической ситуации в стране.