Хабаровск, , 04:07 — REGNUM Американская компания ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ», сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

ExxonMobil Mike Mozart

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«Проект, которой американцы анонсировали — Exxon — в порту Де-Кастри с сахалинской трубой заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект», — прокомментировал Дегтярев.

При этом губернатор сказал, что за месяц до начала спецоперации на Украине встречался с представителями Exxon, которые были готовы и даже вели предпроектные работы.

Строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год в районе посёлка Де-Кастри планировалось в целях монетизации запасов газа на шельфе Сахалина в составе консорциума «Сахалин-1».

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты после заявления американской компании ExxonMobil об уходе с российского рынка, назвавшей в качестве причины такого решения геополитическую обстановку и «солидарность с народом Украины», гадают о том, является ли это «выстрелом в ногу» или, напротив, точным и холодным расчетливым шагом.