Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя провел пресс-конференцию, посвященную ситуации в Буче. Он представил журналистам доказательства постановки провокации в этом украинском городе.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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"С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию», — заявил он.

Небензя указал, что российские войска вышли из города еще 30 марта, и за прошедшие четыре дня украинская сторона не предъявила ни одного доказательства и даже не объявила о неких нарушениях. Также российские дипломаты представили видеозаписи, доказывающие постановочный характер киевской провокации в Буче.

Также постпред России при ООН указал на высказывания официальных лиц киевского режима после провокации. По его словам, таким образом Киев пытается использовать геноцид, как средство ведения боевых действий, чтобы обвинить в этом Россию.