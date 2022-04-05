Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук 4 апреля в интервью грузинскому телеканалу «Формула» сказала, что Грузия в обход международных санкций ведёт контрабандную торговлю с Россией.

Ирина Верещук Andr.Ivchenko

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«Наша разведывательная служба публично заявила, обвинив Россию и Грузию в том, что они ведут переговоры за нашими спинами о том, как открыть путь контрабанде. Мы не говорим о макаронах и гречке, мы говорим о военной технике и запчастях к ней. Я, как вице-премьер-министр, человек, который был депутатом и входил в группу дружбы с Грузией, который всегда уважал грузинский народ, правительство, мы помним, как после 2008 года, мы объединились, объединили усилия, сделали всё, чтобы войти в ЕС, я хочу спросить, действительно ли это это правда, и у меня нет причин не верить нашим спецслужбам», — сказала Верещук.

Напомним, что главное управление разведки министерства обороны Украины обвинила Грузию в ведении нелегальной контрабандной торговли с Россией.