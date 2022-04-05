Брюссель, 5 апреля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть энергетический сектор России, а также поставки стали и предметов роскоши, передает американский телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По его данным, в ЕС до сих пор нет единого мнения по санкциям в отношении российского энергетического сектора. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры, однако окончательного решения еще не принято. По сведениям источников, новые санкции могут также затронуть поставки стали, предметов роскоши и других товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС не рассматривает возможность введения газового эмбарго против России из-за ущерба для европейской экономики. По его словам, за применение антироссийских санкций Евросоюз должен быть готов «платить цену».