Вашингтон, 5 апреля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Взаимодействие в рамках контроля над исполнением антироссийских санкций обсуждалось в ходе встречи заместителя министра финансов США Адевале Адейемо с представителями ряда профильных немецких ведомств в Берлине. Об этом американский минфин сообщил 4 апреля на своем сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Участники беседы также обсудили способы борьбы с попытками России обойти санкционные меры, включая сферу использования криптовалюты. В ведомстве отметили, что ранее Адейемо провел аналогичные переговоры в Париже, Брюсселе и Лондоне в рамках своей европейской поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони допустил, что ЕС может расширить санкции против России, но пока у Евросоюза нет конкретных решений.