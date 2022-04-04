Вашингтон, 5 апреля, 2022, 02:28 — ИА Регнум. США рассчитывают уже 7 апреля провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека (СПЧ), используя для этого провокацию в украинской Буче. Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 4 апреля заявила в интервью Национальному общественному радио.

ООН

Линда Томас-Гринфилд «Этот вопрос должен обсуждаться в Генеральной Ассамблее, и мы надеемся сделать это как можно скорее — на этой неделе, возможно, уже в четверг».

Напомним, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе выступления на пресс-конференции ООН назвал попытки Запада исключить Россию из Совета ООН по правам человека невообразимыми.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд будет выполнять распоряжение президента Джо Байдена — требовать приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).

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