Гавана, 5 апреля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Власти Кубы намерены ослабить санитарные требования для туристов на въезд в республику, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главного эпидемиолога Кубы Франсиско Дюрана, для туристов планируют отменить требование о предоставлении сертификата о прохождении вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции. При этом прибывающих на кубинскую территорию будут выборочно тестировать в аэропортах и морских портах страны.

«Ослабление требований связано с высоким показателем по вакцинации населения в стране», — добавил Дюран.

К настоящему времени на Кубе прошли вакцинацию уже 9,9 млн из 11,2 млн жителей. При этом более 6,3 млн кубинских граждан прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции.