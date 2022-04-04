США потребовали приостановить членство РФ в Совете ООН по правам человека
Вашингтон, 5 апреля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфил будет выполнять распоряжение президента Джо Байдена — требовать приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 апреля заявила на пресс-конференции.
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На заданный журналистом вопрос о том, давал ли Байден соответствующее указание постпреду США при ООН, Псаки ответила утвердительно.
По её словам, «постпред уже говорила об этом сегодня» и продолжит добиваться такого решения. Что касается требования о «постоянном исключении» России из СПЧ ООН, Псаки рекомендовала попросить комментарий у Томас-Гринфилд.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден комментируя антироссийский фейк о том, что военные ВС РФ якобы расстреляли жителей Бучи, заявил, что это военное преступление.