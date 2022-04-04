Брюссель, 5 апреля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Евросоюз в настоящее время «не рассматривает» введение против России газового эмбарго, но в будущем не должен избегать его из-за возможного ущерба для собственной экономики. Об этом еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони 4 апреля заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

Kremlin.ru Паоло Джентилони

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На очередной встрече министров экономики и финансов стран ЕС, которая 5 апреля должна пройти в Люксембурге, будут рассмотрены новые санкции против России. При этом принятия конкретных решений на ней не ожидается — намечена только «общая дискуссия».

Паоло Джентилони «Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем её в будущем».

По словам еврочиновника, вероятность такого решения «будет зависеть от развития войны», и в меньшей степени — «от того, на кого эта мера повлияет больше». Джентилони подчеркнул, что за применение против России санкционных мер, Евросоюз «должен быть готов платить цену».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна «не исключает» отказа от российского газа и не будет блокировать такое решение ЕС в случае его обсуждения.