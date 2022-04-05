Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Высшие грузинские чиновники и функционеры правящей партии «Грузинская мечта» продолжают комментировать в соцсетях обвинения из Киева в контрабандной торговле санкционными товарами с Россией. Так, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 4 апреля опубликовал короткое заявление на свой странице в Твиттере: «Проще говоря, это ложь! Такого рода дезинформация со стороны страны-партнёра, особенно в этих обстоятельствах, совершенно неприемлема».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

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А один из лидеров парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в соцсети назвал распускающих слухи о контрабандной торговле «предателями и солдатами гибридной войны».

«Пришло время полной люстрации! Давайте посмотрим, сколько лидеров партии войны и сколько солдат гибридной войны выберут новую форму предательства и согласятся с непонятным, отвратительным обвинением в адрес своей родины, а сколько поймут, что за этим ничего нет!», — написал Мдинарадзе в социальной сети.

Напомним, что вице-премьер Украины Ирина Верещук и украинская военная разведка обвинили Грузию в нарушении режима международных санкций и нелегальной торговле с Россией.