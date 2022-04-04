Вена, 5 апреля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведёт 5 апреля специальное заседание, на котором обсудит последствия военной операции России в Киевской области Украины. Об этом постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский 4 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Адам Халачиньский «Очередное специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ было созвано на 5 апреля».

Специальное заседание, основным вопросом повестки которого является ситуация в украинской Буче, не завершится принятием конкретных решений, для которых требуется консенсус стран — участников ОБСЕ. На нём только будут заявлены и обсуждены позиции сторон по ситуации.

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Напомним, на ленте новостей итальянской государственной телерадиокомпании RAI 4 апреля появилась, а потом исчезла новость об ответе главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации в Буче. Новость была опубликована с заголовком «Лавров: в Буче имела место фальшивая «атака» и постановка со стороны Запада и Киева» и была удалена через несколько минут.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по провокации в Буче заявил, что никаких сообщений о том, что российские военные стреляли по мирным жителям в Буче, не поступало более трёх суток после их ухода из этого населённого пункта.

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