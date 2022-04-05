Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Американские власти пытаются уговорить Индию отказаться от увеличения импорта российских энергоносителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 марта в ходе брифинга.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По ее словам, эта тема обсуждалась в ходе недавней поездки заместителя директора Национального экономического совета США Далипа Сингха в Нью-Дели. Псаки подчеркнула, что он намекнул индийскому правительству, что Индии «не выгодны ускорение или наращивание импорта энергоносителей и других сырьевых товаров из России».

Кроме того, Сингх отметил, что размер российского импорта не превышает 2% от всего объема энергоносителей, которые ввозятся в страну. Псаки добавила, что США также дали понять, что «будут рады стать» партнерами с Нью-Дели в вопросе сокращения ввоза углеводородов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что индийская сторона готова увеличить закупки российской нефти.

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