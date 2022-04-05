Белград, , 01:03 — REGNUM Со дня начала российской специальной операции на Украине в Сербии резко увеличилось количество фирм, учрежденных российскими гражданами. Об этом 4 апреля сообщил аналитический центр «Voice» (Воеводина, Сербия).

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По данным центра, с 24 февраля в Сербии зарегистрированы 323 юридических лица, которые учредили граждане России. Рекордным днём стало 25 марта, когда была учреждена 51 российская фирма.

Большинство юридических лиц зарегистрировано в Белграде, приводит данные центра «Voice» новостное агентство FoNet.

Напомним, что Сербия осталась единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.