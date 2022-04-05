Брюссель, , 00:28 — REGNUM Европейская комиссия ищет решение для импорта нефти в Сербию. Об этом в Брюсселе сообщили «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 4 апреля.

Нефтепровод Maureen

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Этот вопрос стал актуален после того, как оператор хорватского нефтепровода JANAF («Адриатический нефтепровод») сообщил, что после 15 мая из-за нового пакета санкций ЕС против российских энергетический компаний он не сможет осуществлять транспорт нефти для «Нефтяной индустрии Сербии».

«Любое решение о продлении или расширении санкций единогласно принимает Европейский совет. Мы ищем решение, которое защитит импорт нефти в Сербию», — говорится в сообщении Европейской комиссии.

Напомним, что контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии» принадлежит российской «Газпром нефть».