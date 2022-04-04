Тбилиси, 5 апреля, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе 4 апреля на своей странице в «Твиттере» в резкой форме отреагировал на поступившие из Киева обвинения в нелегальной торговле между Грузией и Россией в обход международных санкций.

Gd.ge Каха Каладзе

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"Распространяемая сегодня вопиющая ложь о том, будто Грузия и Россия ведут тайные переговоры о контрабанде через Грузию, является преднамеренной провокацией, целью которой является бросить тень на украинско-грузинские отношения. Те, кто стоит за этим, имеют дурные намерения по отношению к двум дружественным странам», — написал Каладзе.

Напомним, что подобные обвинения в адрес Грузии прозвучали из Киева от Главного управления разведки министерства обороны Украины и украинского вице-премьера Ирины Верещук.