Берлин, 4 апреля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. О высылке из Германии 40 российских дипломатов заявила 4 апреля германский министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет Der Spiegel.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

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В заявлении сказано, что Берлин не хочет, чтобы российские дипломаты, которые якобы до сих пор только и делали, что работали против Германии, оставались в стране. По словам Бербок, на это решение повлияли события в городе Буча (Киевская область).

Так, она заявила, что российские военные и российское командование проявили безграничную жестокость. Бербок сделала предположение, что подобные кадры ещё будут появляться.

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Напомним, в российском МИД уже пообещали Германии ответные меры на её выходку. Что касается города Буча, Минобороны России опровергло обвинение в том, что якобы российские военные убивали местное население.