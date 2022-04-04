Москва, 4 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Судьба историка Александра Каревина остаётся неизвестной. Об этом 4 апреля ИА REGNUM сообщил сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологБогдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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»Судьба киевского историка Александра Семеновича Каревина продолжает беспокоить. Он арестован Службой безопасности Украины, о чем успел сообщить в соцсетях, но более о нем до сих пор ничего не известно», — сообщил эксперт.

По словам политолога, стало известно о том, что многие из арестованных живы.

«О судьбе Яна Таксюра стало известно от его детей, например. Александр Каревин — одинок, его родители скончались, детей у него нет. Я опасаюсь за его жизнь, и никаких известий о том, что он просто жив, пусть и в заключении, нет», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее Службой безопасности Украины был схвачен ряд людей: историк Александр Каревин, писатель и ведущий Ян Таксюр, политик Василий Волга, публицист Дмитрий Джангиров, политолог Михаил Погребинский, журналист Юрий Ткачёв.