Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии
Донецк, 4 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования применили артиллерию при обстреле столицы ДНР вечером 4 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Екатерина Евгеньева
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Так, Петровский район Донецка ВСУ обстреляли в 16:45 мск, выпустив один снаряд калибра 152 мм со стороны населённого пункта Новомихайловка.
В 17:00 мск этот же район украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.
Кроме того, ВСУ открывали вечером 4 апреля огонь по ряду других населённых пунктов ДНР.