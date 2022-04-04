Москва, 4 апреля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не устраивает никакой прогресс в переговорном процессе между Россией и Украиной, считает политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

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«Судя по тому, как Великобритания мгновенно заблокировала российский запрос в Совет безопасности ООН об обсуждении провокации в Буче, мы видим, что у подобной истории есть своя сценаристика. И, по мнению сценаристов, он должен пройти все точки. Подобное мы видели и в случае с предполагаемым отравлением Скрипалей, и в ряде других похожих моментов. И пока история, по мнению тех, кто ее режиссирует, не пройдет все медийно значимые обстоятельства, нельзя, по их логике, давать слово России. Или только в позиции обвиняемого, допрашиваемого, оправдывающегося. И уж конечно, обсуждать доказательства, которые уже есть, которые уже доступны — о том, что это провокация, о том, что трупы со связанными руками встают, когда их перестает впрямую снимать камера — это, конечно, обсуждать нельзя», — рассказал Александр Асафов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Теперь про логику. Конечно, все это направленно на то, чтобы отложить, затруднить, а еще лучше — отменить переговоры между Россией и Украиной. И тот факт, что в переговорах есть прогресс, о чем говорит и Владимир Мединский, и Сергей Лавров — это не устраивает ни американцев, ни британцев. И поэтому нужны какие-то рычаги, какие-то методы влияния на ситуацию, и Буча — один из них. Им представляется, что военные действия между Россией и Украиной должны идти вечно, что никакой мир, тем более — путем переговоров, никогда не придет на украинские территории, и что все меры мирного разрешения проблемы окажутся под угрозой — их это устраивает. И поэтому они режиссируют истории, подобные Буче. А эти истории, как мы видим, шиты белыми нитками. И они даже не обсуждают трупы мирных жителей, лежащих вдоль дороги. Они обсуждают массовые захоронения, например. То есть то, что не проверится быстро, но чем можно быстро напугать», — продолжил политолог.

«Конечно, мы будем настаивать на рассмотрении этой истории в Совете безопасности ООН, но, думаю, образ «чудовищной России», который по одним и тем же шаблонам строила вся западная пресса, и продолжает это делать, они попытаются закрепить. Постараются не дать никаких возможностей обсуждать сам характер этой провокации. Мы это наблюдали неоднократно, со всеми свидетелями и очевидцами того, что там на самом деле было», — подчеркнул он.

И, конечно, эта история со множеством информационных спекуляций будет и дальше развиваться. Я не думаю, что это приведет к каким бы то ни было плодотворным обсуждениям в Совете безопасности ООН, но надеюсь, не повлияет на следующий раунд российско-украинских переговоров, но совершенно очевидно, что это станет поводом для новых санкционных действий, которые мы увидим в ближайшее время. ДажеЭмануэль Макрон, у которого выборы через несколько дней, вынужден поддерживать хор этих обвинений в адрес России, потому что он прекрасно понимает, что если не будет этого делать, американцы не дадут ему спокойно пройти через выборы. Собственно, с этим и связано внезапное появление истории Бучи, пусть даже и во многом бездоказательной», — отметил эксперт.

«И конечно, все это происходит еще и потому, что мы добились определенного успеха в переговорном процессе с Украиной и добились получения их позиции на бумаге, и не только для принятия к рассмотрению, а добились именно определенного согласия с российскими требованиями по ключевым вопросам: безъядерный статус, внеблоковый статус, отсутствие на их территории иностранных войск, отсутствие химического и биологического оружия», — рассказал политолог.

«И это, конечно, беспокоит в первую очередь американцев, потому что в их логике конфликт должен продолжаться до введения всех возможных и невозможных ограничений для России, конфискации всего имущества, запрета российским судам посещать порты и полного, тотального запрета на российские углеводороды. Тот самый не нравящийся американцам прогресс в переговорах был, и их задача — повлиять на это, максимально демонизировать Россию, максимально ее «расчеловечить», вывести ее за контекст правовой или любой другой логики, обвинив в чудовищных преступлениях. Насколько это сработает, увидим. Но пока это серьезная попытка так сделать», — завершил свой комментарий Александр Асафов.

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