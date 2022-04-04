Тбилиси, , 23:22 — REGNUM Министерство финансов Грузии выступило с заявлением, в котором категорически отрицает обвинения официального Киева в нелегальной торговле санкционными товарами с Россией, сообщает 4 апреля mof.ge.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Министерство финансов назвало обвинение Главного управления разведки министерства обороны Украины и вице-премьера Украины Ирины Верещук в том, что политическое руководство Грузии договорилось с Россией о контрабанде санкционных продуктов через Грузию, «абсолютно безосновательным и абсурдным». Минфин Грузии утверждает, что с самых первых дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенных пунктах пропуска страны и осуществляет мониторинг входящих и исходящих грузов. И любой вид товаров, как военного, так и двойного назначения, а также все товары, включенные в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны правительства Грузии. Правительство Грузии продолжит строгий контроль в этом направлении и обмен информацией с международными партнёрами, заявило ведомство.

Напомним, что грузинское правительство, несмотря на сильнейшее давление оппозиции, отказывается вводить антироссийские санкции. В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский распорядился отозвать из Грузии украинского посла.