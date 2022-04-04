Вашингтон, 4 апреля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден высказался по поводу информации об украинском городе Буча (Киевская область). Он 4 апреля сообщил журналистам, что считает всё это «военным преступлением».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

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Отвечая на вопрос, согласен ли он с заявлением украинского президента Владимира Зеленского, что в Буче Россия якобы устроила геноцид, Байден сказал, что не согласен с формулировкой.

Комментируя антироссийский фейк о том, что военные ВС РФ якобы расстреляли жителей Бучи, Байден заявил, что это военное преступление. Он пообещал России новые санкции.